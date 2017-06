Auf dem SPD-Parteitag kritisierte Kanzlerkandidat Schulz die CDU. Armin Laschet weist die Vorwürfe zurück. Der Forderung der SPD an die Union, ein neues Rentenkonzept vorzulegen, erteilte der CDU-Politiker eine Absage.

Der designierte CDU-Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, hat die Kritik von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an Kanzlerin Angela Merkel und der Union zurückgewiesen. "Das war schon starker Tobak", sagte Laschet am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Der Vorwurf, die Union nehme eine geringe Wahlbeteiligung in Kauf, sei falsch. "Das Gegenteil ist der Fall", ...

