Grundlage für langfristiges Wachstum von Unternehmen ist ein bedarfsgerechter Finanzierungsmix. Eine hochflexible Unternehmensfinanzierung jenseits des Bankkredites kann dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Auf der Fremdkapitalseite haben viele Firmen bereits einen bestehenden Bankenpool oder nutzen über Anleihen beziehungsweise Schuldschein den Kapitalmarkt zur Refinanzierung. Alternative Finanzierungsinstrumente sind häufig noch Randthemen, obwohl diese entscheidend zu einer holistischen Unternehmensfinanzierung beitragen können.



Leasing und Factoring haben als Lösung zur Working-Capital-Optimierung bereits bei einigen Unternehmen Einzug gehalten. Insbesondere das Factoring ist aber oft unflexibel und mit teilweise intransparenten Kosten verbunden. Die einfachste Lösung ist bei vielen Unternehmen noch relativ unbekannt: Die Einkaufs-/ Absatz- und Lagerfinanzierung, wie sie zum Beispiel von den Finanzierungs-Spezialisten bei MASTERTRADING angeboten wird.



Die Einkaufsfinanzierung bei MASTERTRADING: flexibel und kostengünstig



Beispiel EINKAUF: Als unternehmerischer Partner und Zwischenhändler des Kunden übernimmt MASTERTRADING bis zu 100 Prozent des Beschaffungsvolumens ohne die banküblichen Risikoaufschläge. MASTERTRADING kauft also die Waren für den Händler beim Lieferanten und räumt dem Händler dann ein Zahlungsziel für den Weiterverkauf ein. Über diese bereitgestellte Einkaufslinie kann das Unternehmen flexibel Bestellungen abwickeln - eine Andienungspflicht besteht nicht. Nur die tatsächliche Nutzung der Linie wird in Rechnung gestellt. Zusätzliche Aufträge können ohne Liquiditätsverlust bearbeitet werden. Auch Bestandteile des LAGERS können so kurzfristig in Liquidität umgewandelt werden. Gerade für Unternehmen im Wachstum und mit hohem Kapitalbedarf kann MASTERTRADING daher ein wirkungsvoller Baustein zur Optimierung des Working Capitals sein.



MASTERTRADING bietet als Marke der Masterpayment AG innovative Einkaufs-, Lager- und Absatzlösungen für mittelständische Unternehmen. Die Masterpayment AG gehört zur NASDAQ-notierten NET1 Gruppe, einem Unternehmen mit mehr als 5.500 Mitarbeitern und über 500 USD Mio. Jahresumsatz.



