Düsseldorf - Mexikos Notenbanker haben in der vergangenen Woche den Schlüsselzins um 25 Basispunkte auf 7,00% angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Währungshüter hätten ihre Entscheidung zwar mit den Auswirkungen der zuletzt anziehenden Preissteigerungen auf die Inflationsentwicklung und die jüngste Zinsanhebung in den USA begründet. Allerdings schätze man aber die weiteren Preisgefahren bei der Zentralbank offensichtlich als begrenzt ein. Die anschließende Pressemitteilung hebe hervor, dass die langfristigen Inflationserwartungen unverändert deutlich unter der Marke von 4% geblieben seien und es keine Anzeichen für deren dauerhaften Anstieg gebe. Zugleich werde sich die Aufwertung des heimischen Peso ebenso positiv auf die Preisentwicklung niederschlagen wie die geringeren Energieausgaben.

