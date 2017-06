Frankfurt - In dieser Woche ist der Emissionskalender gut gefüllt, nachdem das Bruttovolumen in der letzten Woche mit 4,5 Mrd. EUR außergewöhnlich gering war, berichten die Analysten der Helaba.Auf europäischer Seite würden Deutschland, Großbritannien und Italien aktiv, wobei das italienische Tesoro morgen inflationsgeschützte Papiere und eine Nullkuponanleihe um insgesamt bis zu 3,5 Mrd. EUR erweitern werde. Am Donnerstag stünden konventionelle BTPs auf dem Programm. Die deutsche Finanzagentur erweitere morgen erstmalig die Schatz Juni 2019 um 4 Mrd. EUR. Die Neuemission am 23. Mai sei nicht ohne Probleme verlaufen, denn das Zielvolumen von 5 Mrd. EUR habe nur mithilfe der Marktpflege erreicht werden können. Die Zuteilung sei zu -0,65% erfolgt. Derzeit rentiere das Papier bei -0,61%. In den USA stünden die üblichen, großvolumigen Emissionen aus neuen 2-, 5- und 7-jährigen Notes an. Der Gesamtbetrag liege bei 101 Mrd. USD.

