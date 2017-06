Fünf Senatoren der Republikanischen Partei haben sich gegen einen vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Vorschlag zur US-Gesundheitsreform ausgesprochen. Donald Trump will davon nichts wissen.

Präsident Donald Trump hat trotz Widerstands in den eigenen Reihen eine Verabschiedung der Gesundheitsreform in den USA prognostiziert. Er glaube nicht, dass die Republikaner im Parlament "so weit entfernt" von einer Reform seien, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview. "Wir haben einen sehr guten Plan."

