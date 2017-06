Lieber Leser,

der Pictet-Water-P-Fonds verwaltet gut 4,5 Milliarden Euro und investiert dieses Geld vornehmlich in Unternehmen aus dem Wassersegment und in China "A"-Aktien (geregelter Aktienhandel). Mindestens 30 % müssen in den Bereich "Wasser" fließen, maximal 30 % dürfen nach China gehen. Dabei sind die Notierungen in den vergangenen 6 Monaten immerhin um 7 % gestiegen. Innerhalb eines Jahres ging es für die Kurse der Fondsanteile sogar um 12 % nach oben. Die Schwankungsbreite ... (Frank Holbaum)

