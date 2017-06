IRW-PRESS: JAXON MINERALS INC: Jaxon ernennt Chairman und Lead Director und gründet Fachbeirat

Jaxon ernennt Chairman und Lead Director und gründet Fachbeirat

Jaxon Minerals Inc. (TSX.V: JAX) (Frankfurt: 0U3) gibt die Bestellung von John King Burns zum Chairman und Lead Director bekannt. Herr Burns wird Jaxon mit seinen Kenntnissen in Unternehmensführung, geologischen Strategien und sämtlichen Bereichen der Bergbaufinanzierung maßgeblich bei der weiteren Entwicklung unterstützen. Herr Burns war zuvor Chairman und Gründer der Gesellschaft Northern Orion, die in weiterer Folge von Yamana Gold für 1 Milliarde Dollar übernommen wurde. Darüber hinaus war er zwischen 1991 und 1997 mit der internationalen Leitung und Geschäftsführung der Derivative Trading and Structured Finance Group bei Barclays Metals London betraut. Unter seiner Leitung wurden von diesem Teilunternehmen der Barclays Bank PLC mehr als 3 Milliarden $ für die Bergbauindustrie bereitgestellt. Der Initiative von Herr Burns und seinem Team bei Barclays ist auch die Zusammenlegung von Minas Luismin S.A. und Wheaton River Minerals (der späteren Goldcorp.) zu verdanken.

Herr Burns ist derzeit ein unabhängiger Director bei China Gold International Resource Corp (800 Millionen $ Marktkapitalisierung) und Simba Essel Energy und fungierte als Berater von Western Potash im Zusammenhang mit einem Investment von 32 Millionen $ durch ein Tochterunternehmen der China National Overseas Oil Corporation (CNOOC). Zu den Führungspositionen, die Herr Burns in der Bergbaubranche bekleidete, zählen auch die des Chairman und Lead Director bei Athabasca Potash (bevor das Unternehmen für 341 Millionen $ an BHP verkauft wurde) sowie seine Funktion als Chairman bei Dolly Varden Silver, einem Unternehmen, das - ebenso wie Jaxon - in erster Linie im Golden Triangle in British Columbia aktiv ist.

Jason Cubitt, President von Jaxon Minerals, erklärte: Wir sind hocherfreut, dass Jaxon auf seinem Weg zu einem bedeutenden Explorationsunternehmen auf die Beratung von John King Burns zählen kann. Einerseits ist seine Erfahrung im Bereich der Bergbaufinanzierung nicht hoch genug zu schätzen; andererseits wird er als Chairman sicherstellen, dass das Unternehmen von seinem Board in angemessener Weise geführt und beraten wird. Johns Erfahrungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen werden uns im Rahmen der Entwicklung strategischer Maßnahmen zur Erschließung von Jaxons Anlagewerten große Chancen bei institutionellen Anlegern eröffnen.

In seiner Funktion als Chairman von Jaxon Minerals erklärte John King Burns: Als Junior-Unternehmen im Bereich der Exploration und Erschließung von Rohstoffvorkommen kann Jaxon nicht nur auf ein starkes Team, sondern auch auf einen beneidenswerten Grundbesitz in der Provinz British Columbia verweisen. Diese Projekte befinden sich in einigen der aus orogenetischer Sicht aussichtsreichsten Rohstoffregionen der Welt, und für das Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, in den Jahren 2017 und 2018 eine Reihe bedeutender Entdeckungen zu erweitern. Die ersten Ergebnisse aus dem aktuellen Feldprogramm werden in Kürze veröffentlicht, und wir sind aufgrund von Berichten vor Ort sehr optimistisch gestimmt.

Fachbeirat von Jaxon Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass drei führende Geotechnikexperten zugestimmt haben, Jaxon als Mitglieder im Fachbeirat zur Verfügung zu stehen: Alastair Waddell, Dennis Moore und Carl Swensson. Jason Cubitt, President von Jaxon Minerals, meinte dazu: Diese Experten sind Zeugnis der Qualität der von Jaxon betriebenen Projekte und auch der fachlichen Kompetenz und Erfahrung, die Bruce Ballantyne im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Exploration dieser großartigen Zielgebiete bewiesen hat. Zusammen mit John King Burns haben wir hier ein herausragendes Team, das Jaxon in die nächste Wachstumsphase führen wird. Alistair Waddell Alistair hat als Geologe über 20 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen des Rohstoffsektors gesammelt. Er bekleidete unter anderem Führungspositionen sowohl bei Juniorunternehmen als auch etablierten Gesellschaften der Bergbauindustrie und ist in vielen Teilbereichen der Branche bestens bewandert. Er war Gründer und ehemaliger President und CEO von GoldQuest Mining Corp., einem an der TSX-V notierten Unternehmen mit Explorationsschwerpunkt in der Dominikanischen Republik. Zuletzt war er bei Kinross Gold Corp. als Vice President-Greenfields Exploration für die internationale Exploration unerschlossener Gebiete zuständig. Alistair hat als entsandter Mitarbeiter in Australien, Bolivien, Venezuela, Peru, Ecuador, Chile und der Dominikanischen Republik gelebt und gearbeitet. Carl Swensson Carl kann als Geologe mit Schwerpunkt auf Mineralexploration umfangreiche Erfahrungen in der Rohstoffexploration und Ressourcenbewertung vorweisen und war über 20 Jahre lang in Führungspositionen tätig. Er hat bereits zahlreiche Explorationsprojekte in fünf Kontinenten beaufsichtigt und ist mit den meisten Arten von Rohstoffen und Lagerstätten (Gold, Grundmetalle, Lithium, Uran, Diamanten, Kohle und Graphit) bestens vertraut. Carl war als Führungskraft sowohl bei Juniorunternehmen als auch Großkonzernen tätig und unter anderem zwischen 1989 und 2002 als Chefgeologe für Exploration bei Normandy Mining beschäftigt (das seine Marktkapitalisierung von 100 Millionen $ auf 4,9 Milliarden $ steigern konnte). Dennis Moore Dennis Moore ist ein Geologe für Rohstoffexploration und Unternehmer mit mehr als 35 Jahren Berufserfahrung in Australien, Asien und Südamerika. Dennis entdeckte die Lagerstätte Tocantinzinho, übernahm sie, verkaufte sie anschließend an Brazauro Resources und erschloss anhand von Bohrungen eine 2,2 Millionen Unzen schwere Lagerstätte, was dazu führte, dass Brazauro von Eldorado für eine Kaufsumme von 122 Millionen $ übernommen wurde. Dennis war 2005 Mitbegründer von Magellan Minerals und führte das Unternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung im Jahr 2008 an die Börse. Er stellte in Nordbrasilien ein 120.000 Hektar großes Konzessionspaket zusammen, zu dem auch seine zweite Entdeckung Cuiu Cuiu (aktuell 1,5 Millionen Unzen Gold) zählt. Magellan Minerals wurde 2016 von Anfield Nickel übernommen. Dennis ist derzeit President und CEO von Fremont Gold, einem neuen an der TSX-V notierten Unternehmen mit Sitz in Nevada, und ein Director von Cabral Gold, einer kanadischen Privatgesellschaft mit Rohstoffkonzessionen in Brasilien.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und der Konzession Wishbone/Foremore in British Columbias Golden Triangle beschäftigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: JAXON MINERALS INC. Jason Cubitt ______ Jason Cubitt, President. JAXON MINERALS INC. Suite 701-595 Howe Street Vancouver, BC V6C 2T5 Tel: (604) 608-0400 Fax: (604) 602-9330 gebührenfreie Telnr.: (877) 608-0007 Webseite: http://www.jaxonminerals.com

Nähere Informationen zu Jaxon Minerals Inc. erhalten Sie über Jason Cubitt (Tel. 604-608-0400, gebührenfreie Tel. 1-877-608-0007)..

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40170 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40170&tr=1

