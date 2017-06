Auf dem Weg zum Arbeitsplatz erst einmal 70 Meter senkrecht nach oben steigen, das kann nicht jeder. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum in der Windenergie-Branche derzeit Fachkräfte fehlen.

Dieser Arbeitsplatz schwankt, der Wind pfeift - und Menschen mit Höhenangst sind hier am völlig verkehrten Platz. Hier, das bedeutet 76 Meter über dem Erdboden, wo Eric Nilsson und Daniel Stolle ein Windrad warten. Die beiden sind Elektriker und prüfen dort oben - mit Haken und Seil gesichert - die Rotorblätter auf sichtbare Schäden. Weit unten wogen Gerstenfelder.

Nilsson und Stolle gehören einer gefragten Spezies an: Sie sind Fachkräfte in der Windkraft. Viele Unternehmen in der Branche suchen nach Menschen wie ihnen.

Das Einsatzgebiet der beiden Elektriker ist heute die brütend heiße Kabine der "Mühle", wie sie das Windrad in der Nähe des nordsächsischen Delitzsch nennen. Hier müssen sie vor allem die komplizierte Elektrik in Schuss halten, die den Windstrom so umwandelt, dass er ins Netz eingespeist werden kann.

Die Anforderungen an sie sind hoch: Fit müssen sie sein für den langen Senkrecht-Aufstieg im Innern des Windrads. Und fit müssen sie auch in ihrem Fachgebiet sein. "In der Regel sind die Zweierteams da oben auf sich allein gestellt und können nicht mal eben den Meister holen", sagt ihr Chef Andreas Arens.

Arens ist Geschäftsführer der Zopf Energieanlagen GmbH, eines Leipziger Windenergie-Unternehmens, das Windräder plant, betreibt und wartet. Drei Duos wie Nilsson und Stolle beschäftigt er für die Wartung von Windrädern. Daneben sind noch vier Ingenieure an Bord, Schlosser und Monteure, insgesamt 17 Angestellte. Gute Leute aus all diesen ...

