Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel zugelegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.078,68 Punkten nach 3.058,09 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 20,59 Punkten bzw. 0,67 Prozent. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig.Bei höherem Volumen gesucht waren Buwog und stiegen um 3,42 Prozent auf 26,34 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...