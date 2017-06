Italien gab am Sonntag bekannt, Milliardenbeträge für den Teil-Verkauf der Banken Banca Popolare di Vicenza und Banca Veneto bereitzustellen. Der Kurs des Euro hat darauf kaum reagiert.

Der Kurs des Euro hat auf die am Wochenende beschlossene Bankenrettung in Italien nicht nennenswert reagiert. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1192 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau ...

