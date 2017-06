Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist klar höher in die letzte Handelswoche des ersten Halbjahres gestartet. Gleich zum Börsenstart sprang der Leitindex SMI auf ein neues Jahreshoch bei 9'141 Punkten. Das ist der höchste Stand seit August 2015. Ausschlaggebend ist das SMI-Schwergewicht Nestlé. Die Valoren des Lebensmittelkonzerns gewinnen nach dem Einstieg des aktivistischen amerikanischen Investors Daniel Loeb hinzu.

Die Bank-Aktien reagieren auf die Staatsrettung für zwei italienische Regionalbanken positiv. Das nehme etwas Druck von den Sorgen um die Stabilität des Finanzsektors in dem südeuropäischen Land, heisst es im Handel. Die Überseebörsen lieferten hingegen kaum Impulse. An der Wall Street endete am Freitag ein ruhiger Handel kaum verändert. Die asiatischen Märkte konnten am Montag leicht zulegen. Zum Wochenauftakt werden die Investoren auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex schauen und am Nachmittag auf die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA und Daten zum Immobilienmarkt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr um 0,82% höher auf 9'107,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,41% auf 1'427,20 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,68% auf 10'345,45 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, neun im Minus ...

