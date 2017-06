Zürich - Die Börsen konsolidierten bei wenig Impulsen. Der SMI vermochte über die Woche 0.8% zuzulegen dank Novartis, welche unerwartet positive Resultate in einer Phase 3 Studie publizierte. Bei Patienten nach einem Herzinfarkt mindert das Medikament Ilaris das Risiko im Herz-Kreislaufsystem. Novartis sprang darauf 5% in die Höhe und über die Woche 7.2%. In den USA markierte der S&P 500 am Montag einen Rekordwert von 2453 Punkten, gab aber im Wochenverlauf nach und schloss die Woche kaum verändert (+0.2%). Ein ähnliches Bild im DAX (-0.2%), welcher am Dienstag auf Rekordnievau bei 12950 Punkten eröffnete, danach aber abbröckelte. Der Euro Stoxx 50 bewegt sich seit anfangs Mai in einem Seitwärtsband.

Bei den Bonds und Währungen blieb es sehr ruhig. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen ...

