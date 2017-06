26.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Strabag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der europäische Baukonzern STRABAG hat in Ungarn den Auftrag zum Bau bzw. zur Erweiterung der Schnellstraße R67 gewonnen. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von € 212 Mio. wird in einem Konsortium, an dem STRABAG 53,2 % hält, ausgeführt. Von der insgesamt 33 km langen Strecke zwischen Kaposfüred und Látrány im Südwesten Ungarns baut STRABAG einen 10,3 km langen Abschnitt komplett neu, weitere 10,1 km werden umgebaut und verbreitert.Die Schnellstraße wird nach...

