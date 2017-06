Im TSI USA Depot überschlagen sich die Ereignisse. Einer der Depotwerte, Portola Pharmaceuticals konnte am Freitag über 45 Prozent an Wert gewinnen. Hintergrund der Kursexplosion waren positive Studienergebnisse. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament BevyxXa des Pharmakonzerns zugelassen. Hierbei handelt es sich um schnellwirkendes ein Mittel, welches gegen Blutverdünner eingesetzt werden kann. "Die heutige Zulassung ist der ultimative Meilenstein für Portola", so CEO Bill Lis in einer Mitteilung vom vergangenen Freitag.

