Linz - Die norwegische Notenbank hat die Wirtschaftserwartung für 2017 um 0,4% auf 2,0% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gleichzeitig seien Zinssenkungsschritte (easing-bias) aufgegeben worden. Vorerst solle der Leitzins bei 0,5% bleiben. Der Schritt überrasche, weil die Inflation dieses Jahr einen Rückgang von 0,4 auf 0,2% aufweise und der Ausblick weiter auf Fallen stehe. Für die Norwegische Krone (NOK) könne dies erhebliches Aufwärtungspotenzial bedeuten. Eine ähnliche Situation habe in Japan im vorigen Jahr zu einer JPY-Aufwertung gegenüber dem USD um 20% geführt! Für eine Trendwende im EUR/NOK-Kurs würden nachhaltige Kurse unter 9,35 sprechen. (26.06.2017/alc/a/a)

