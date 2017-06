Frankfurt - Am 23. Juni vor einem Jahr entschieden sich die Briten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union, so die Deutsche Börse AG.Die in der letzten Woche begonnenen Austrittsverhandlungen mit einer geschwächten Regierung um Premierministerin Theresa May seien mit vielen Fragezeichen behaftet. Das mögen die Kapitalmärkte bekanntermaßen nicht besonders, wie Klaus Stopp von der Baader Bank bemerkt, so die Deutsche Börse AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...