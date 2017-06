FRANKFURT (Dow Jones)--Ein in Hongkong ansässiger Aktienfonds, der von einem der bekanntesten chinesischen Investoren mit gegründet wurde, hat erstmals einen Kauf in den USA getätigt. Die Übernahme weist trotz immer noch vorhandener Hürden auf den anhaltenden Appetit Chinas an ausländischen Vermögenswerten hin.

AGIC Capital, ein 1-Milliarden-Dollar-Fonds, der 2015 von dem ehemaligen chinesischen Bankier Henry Cai aufgelegt wurde, erwirbt The Ritedose Corporation, einen in Columbia ansässigen Pharmaproduzenten, von der Investmentfirma Olympus Partners, wie Informanten berichten. Der Kauf könnte einschließlich der Schulden mit 600 bis 800 Millionen US-Dollar bewertet werden. Das chinesische Pharmaunternehmen Humanwell Healthcare (Group) Co. übernimmt einen Minderheitenanteil. Der Kauf könnte schon am Montag bekannt gegeben werden.

AGIC expandiert mit der Übernahme in die USA. Der AGIC-Chairman Cai ist dafür bekannt, private chinesische Unternehmen in Hongkong bei einem Börsengang zu begleiten, so zum Beispiel 1993 die Tsingtao Brewery Co. Cai arbeitete früher bei der Deutschen Bank und bei UBS und hat AGIC mit Partnern in Deutschland gegründet. Zu Beginn waren das Ziel des Fonds vor allem Investitionen in europäischen Unternehmen. Heute konzentriert sich AGIC auf kleine und mittlere Unternehmen, deren Technologie für die chinesische Industrie hilfreich sein könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sul/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.