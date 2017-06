FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Montagvormittag. Ein überraschend besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklima-Index stützt die bereits seit dem Handelsbeginn gute Laune zusätzlich. Das wichtige Konjunkturbarometer sprang nicht nur auf ein Allzeithoch, auch die Einschätzung der Wirtschaftslage und die Erwartungskomponente sind gestiegen. Marktteilnehmer hatten dagegen mit einem fallenden Index gerechnet. Auch die Rettung zweier Banken in Italien entspannt die Anlegergemeinde und treibt die Branchenwerte nach oben.

Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 12.801 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 3.566 Punkte. Der Stoxx-Bankenindex zieht um 1 Prozent an. Stützend wirken daneben gute Vorlagen von den asiatischen Märkten und sich erholende Ölpreise.

Neue Impulse könnten am Nachmittag kommen, dann stehen US-Konjunkturdaten wie der Chicago Fed National Index (CFNAI) und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter auf dem Programm.

Italien rettet Banken - wieder auf Kosten der Steuerzahler

In Italien stehen die Banken im Fokus: Mit rund 17 Milliarden an Steuergeldern hat die Regierung in Rom eine Ausweitung der Bankenkrise verhindert. Die gesunden Teile der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden von der Bankengruppe Intesa Sanpaolo übernommen. Für faule Kredite wurde eine Bad Bank gegründet.

Intesa Sanpaolo wird als Gewinner der Bankenrettung gefeiert, der Kurs der Aktie springt um 3,4 Prozent an. "Das stärkt die Wettbewerbsposition der Intesa", sagt ein Marktteilnehmer. Für die europäische Bankenbranche sei die Rettung mit "Bad Banks" zwar nicht positiv, weil sogenannte Zombie-Banken erhalten blieben, das gemilderte Ausfallrisiko sorge aber dennoch für Entspannung. Italienische Bankenaktien wie Unicredit oder Mediobanca steigen um rund 2 Prozent, im DAX legen Deutsche Bank und Commerzbank bis zu 1,4 Prozent zu.

Angriff auf Nestle treibt Aktienkurs

Bei den Einzelunternehmen steht der Lebensmittelriese Nestle im Blick. Er hat einen neuen Großaktionär. Der Hedgefonds Third Point des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar eingekauft. Der Markt feiert dies mit einem Plus von 4 Prozent bei Nestle. oeb will den Druck auf die Schweizer erhöhen, ihre Gesamtrendite zu erhöhen. Nestle hatte im Februar das langjähriges Wachstumsziel fallengelassen, nachdem es zum vierten Mal in Folge verfehlt worden war.

Händler spekulieren nun darauf, dass sich Nestle von seinem 23-prozentigen-Anteil an L'Oreal trennen könnte, um damit Aktienrückkäufe zu finanzieren. Die Kosmetikaktie legt um 3,9 Prozent zu.

Die Fantasie bei Nestle sorgt auch für gute Stimmung in den Konsumgüter-Sektoren. So steigen auch Danone um 2,4 Prozent und Unilever um 1 Prozent.

Air Berlin brechen um rund 10 Prozent ein, nachdem die Lufthansa ihr ausdrückliches Desinteresse an einer Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie erklärt hat. Die Erleichterung darüber treibt umgekehrt die Lufthansa um 1,7 Prozent nach oben. Zalando leiden unter einer Abstufung durch die Royal Bank of Canada auf "Underperform" und fallen um 2 Prozent.

Im TecDAX legen SLM Solutions um 2 Prozent zu. Das Unternehmen hat einen Auftrag für Laser-Maschinen aus China erhalten und spricht von einem wichtigen Schritt zur weiteren Erschließung des chinesischen Markts. Im SDAX ziehen Wacker Neuson nach einer Kaufempfehlung um 9 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.566,96 0,66 23,28 8,40 Stoxx-50 3.217,30 0,80 25,56 6,87 DAX 12.801,32 0,53 67,91 11,50 MDAX 25.300,33 0,35 88,78 14,02 TecDAX 2.270,70 0,11 2,53 25,33 SDAX 11.185,01 0,20 21,92 17,50 FTSE 7.467,01 0,58 42,88 4,54 CAC 5.306,04 0,76 39,93 9,13 Bund-Future 165,09 0,05 1,41 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1189 +0,02% 1,1187 1,1201 +6,4% EUR/JPY 124,90 +0,26% 124,58 124,61 +1,6% EUR/CHF 1,0858 +0,03% 1,0854 1,0850 +1,4% EUR/GBP 0,8790 +0,15% 0,8777 1,1370 +3,1% USD/JPY 111,63 +0,24% 111,37 111,23 -4,5% GBP/USD 1,2729 -0,13% 1,2745 1,2736 +3,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,44 43,01 +1,0% 0,43 -23,7% Brent/ICE 46,01 45,54 +1,0% 0,47 -21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,12 1.256,90 -1,0% -12,78 +8,1% Silber (Spot) 16,49 16,73 -1,4% -0,24 +3,6% Platin (Spot) 922,35 929,15 -0,7% -6,80 +2,1% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,3% +0,01 +4,5%

June 26, 2017 04:26 ET (08:26 GMT)

