Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Fahrradklau - den Dieben auf der Spur



Alle 90 Sekunden wird in Deutschland ein Fahrrad geklaut. Hinter den Diebstählen stecken meist gut organisierte Banden. Was unternimmt die Polizei dagegen und wie kann man sich schützen?



Post-Ärger - wenn Brief oder Paket nicht ankommen



Die Fälle von nicht oder falsch zugestellten Päckchen häufen sich: Briefkästen werden nicht geleert und Pakete und Briefe landen statt im Briefkasten in Hecken oder in Mülleimern. "Marktcheck" geht der Ursache für den Post-Ärger nach.



Action-Cams - welche macht die besten Bilder?



Jeder kann mit Action-Cams zum Filmer werden, so lautet das Versprechen der Hersteller. Die kleinen, robusten und leicht zu bedienenden Outdoor-Kameras machen es möglich, actionreiche Momente und Bilder in hoher Qualität zu machen. Doch welche Kamera liefert die besten Ergebnisse? Muss es das Markenprodukt GoPro sein oder taugt auch die Outdoor-Kamera vom Discounter?



Melonen - wie gesund ist die Sommerfrucht?



Im Sommer ist die Wassermelone beliebter Durstlöscher und Nährstofflieferant. "Marktcheck" klärt, was beim Kauf der Sommerfrucht zu beachten ist und was sie von der Zuckermelone und der Melonenbirne Pepino unterscheidet.



Grill-Verbot - wann ist Schluss mit dem Anbraten?



"Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt rechtliche Fragen rund um das Thema Grillen auf Terrasse, Balkon und im Garten.



