FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelskonzern Metro investiert im Zuge einer Finanzierungsrunde in das Startup Yoyo Wallet. Das 2013 gegründete Unternehmen biete Technologien für mobiles Bezahlen und Bestellen sowie für personalisierte Kundenbindungs- und Bonusprogramme, die durch eine Analytik- und Aktionsplattform für den Einzelhandel unterstützt würden.

Die Finanzierungsrunde wurde nach weiteren Angaben von Metro von weiteren Finanzinvestoren unterstützt. Ihr Abschluss unterliege den üblichen Bedingungen und Genehmigungen seitens der Financial Conduct Authority (FCA).

Die in London ansässige Yoyo habe eine wachsende Zahl von Kunden davon überzeugt, ihre datengesteuerten Zahl- und Kundenbindungslösungen einzuführen, darunter auch Caffe Nero, die drittgrößte Kaffeehauskette in Großbritannien. Die von Yoyo angebotene Lösung könne einen positiven Einfluss auf eine große Bandbreite von Einzelhandelsunternehmen haben, insbesondere im Segment Lebensmittel und Getränke. In dem Maße, wie die Digitalisierung in der Gastronomie zum Standard werde, sei die Technologie von Yoyo ein aussichtsreicher Kandidat für derzeit unerschlossene Marktsegmente, erwartet Metro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.