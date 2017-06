Wenn mein älteres Ich meinem jüngeren Ich hätte raten können, dass eine rosa Krawatte und weiße Hosen niemanden bei meinem ersten Praktikum beeindrucken?



Das ist ein extremes Beispiel, aber auch ein ziemlich harmloses. Die meisten Leute würden wahrscheinlich davon profitieren, wenn sie in jungen Jahren schon gewusst hätten, was die Erfahrung ihnen im Laufe der Zeit lehrt. Das gilt besonders für die Arbeit, wo du aus Fehlern lernst. Aber manchmal wäre es besser, wenn dir jemand geholfen hätte, den ein oder anderen Fehler zu vermeiden.



Fast jeder hat Momente in seiner Karriere, auf die er zurückschaut und sich wünscht, dass er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...