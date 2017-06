Limonest, Frankreich, 26 Juni 2017. Die ACOEM Gruppe, Spezialist auf dem Gebiet der Umweltmesstechnik - hierzu zählen beispielsweise Lärm-, Schwingungs- und Luftqualitätsmessungen - setzt sein rasantes internationales Wachstum mit der Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in Deutschland und Indien weiter fort.

Seit dem Verkauf der 01dB-Metravib Sparte durch Areva und der damit einhergehenden Gründung der ACOEM Gruppe im Jahr 2011, konnte ein stetiges Wachstum verzeichnet werden. Die Gruppe erwirtschaftet heute einen weltweiten Jahresumsatz von über €87 Millionen, wovon alleine 70% von sechs internationalen Tochtergesellschaften in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Malaysia, Schweden und den USA beigetragen wird. Im Rahmen der konsequenten Weiterverfolgung der internationalen Wachstumsstrategie, hat die ACOEM Gruppe nun die Gründung von zwei weiteren Tochtergesellschaften bekanntgegeben:

München, Deutschland : ACOEM Deutschland, gegründet im April 2017, wird von Johann Lösl verantwortet. Lösl ist seit Januar 2016 Mitarbeiter bei ACOEM - mit dem Hauptfokus die Produktmarken ONEPROD und FIXTURLASER unter dem Dach von ACOEM international auszubauen.



Vadodara, Indien: ACOEM Indien nahm seine Geschäftstätigkeit im Februar 2017 auf und wird von Samir Sabnis geleitet. Eine Flugstunde von Mumbai entfernt, soll ACOEM Indien einen erfolgreichen Beitrag leisten, um die Marktpräsenz von ECOTECH weiter zu festigen. ECOTECH, ein Indisch-Australisches Firmenkonstrukt, ist Spezialist auf dem Gebiet von Luftqualitätsüberwachung und gehört ebenfalls seit Februar 2017 zur ACOEM Gruppe.

Die beiden neuen Niederlassungen werden im Hauptfokus Produkt- und Servicelösungen anbieten, die einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. ACOEM Deutschland und ACOEM Indien haben es sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden dabei zu helfen, Lärm- und Schwingungsbelastungen zu vermeiden, die Luftqualität zu verbessern, deren Produktivität zu optimieren und die Verfügbarkeit von Industriemaschinen zu erhöhen. ACOEM Deutschland und ACOEM Indien werden in ihren Märkten sämtliche ACOEM-Marken repräsentieren - mit dem Hauptfokus auf die Aktivitäten Condition Monitoring (ONEPROD, FIXTURLASER, und MEAX) sowie Umweltüberwachung (01dB und ECOTECH).

"Die beiden neuen Tochtergesellschaften in Deutschland und Indien demonstrieren eindrucksvoll unsere ambitionierte Wachstumsstrategie für die ACOEM Gruppe. Durch gezielte Firmenakquisitionen und mit Hilfe unserer zahlreichen internationalen Standorte, werden wir fortlaufend unser technologisches KnowHow und die geografische Marktpositionierung weiterentwickeln. All diese Anstrengungen sollen uns befähigen, eine weltweit führende Position auf dem wachsenden Gebiet der Umweltmesstechnik zu erlangen." Fabien Condemine, CEO, ACOEM Group

Press contacts - Amalthea

Claire Faucon - cfaucon@amalthea.fr (mailto:cfaucon@amalthea.fr) - +33 (0)4 26 78 27 13

Floriane Gouache - fgouache@amalthea.fr (mailto:fgouache@amalthea.fr) - +33 (0)4 26 78 27 15

Über die ACOEM Gruppe (http://www.acoemgroup.fr/)

In der heutigen, schnelllebigen Welt, wird unsere Umwelt zunehmend belastet. Die ACOEM Gruppe hat sich verpflichtet, durch nachhaltige Entwicklungen, Firmen und öffentlichen Einrichtungen dabei zu unterstützen, deren Belastungen der Umwelt deutlich zu reduzieren. Möglich ist dies durch innovative Produkte und Services, die:

Luft-, Lärm- und Schwingungsbelastungen überwachen und vermeiden

Produktivität und Verfügbarkeit von Industrieanlagen erhöhen

Einen Beitrag zur Entwicklung effektiver, robuster und geräuscharmer Produkte leisten

Soldaten, Einrichtungen und Fahrzeuge im Militäreinsatz schützen

Auf der ganzen Welt tragen ACOEM's 670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bei, Produktinnovationen auf den Gebieten der Messung, Analyse und Überwachung von Umweltparametern der Marken 01dB, ECOTECH, ONEPROD, FIXTURLASER, MEAX und METRAVIB zu entwickeln.

(http://www.acoemgroup.com/) (https://twitter.com/Acoemgroup) (http://www.linkedin.com/company/acoem?trk=tyah) (https://www.facebook.com/ACOEM-207065082718000/?fref=ts) (https://www.youtube.com/user/acoemTV)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ACOEM via Globenewswire