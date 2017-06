Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - PureCircle (PURE.LSE), der Weltmarktführer für Produktion und Innovationen von wohlschmeckenden Stevia-Süßungsmitteln und -Aromen für die globale Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das erste kommerziell nutzbare Stevia-Antioxidans-Produkt entwickelt hat, das Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen neue Möglichkeiten erschließt, um den Verbrauchern Gesundheits- und Wellness-Zutaten anzubieten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/527255/everything_stevia.jpg



Wissenschaftlern war bekannt, dass sich in Stevia-Pflanzen Antioxidantien befinden, jedoch ist PureCircle das erste Unternehmen, das diese Antioxidantien aus den Stevia-Blättern zum Einsatz in Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten extrahieren konnte. PureCircle hat ein einzigartiges Verfahren geschaffen, um diese pflanzenbasierten antioxidativen Inhaltsstoffe in globalem Maßstab zu extrahieren und aufzubereiten.



Das Antioxidans-Produkt des Unternehmens zeichnet sich durch ein reines Geschmackprofil mit einem Hauch von Süße aus. PureCircle testet das neue Produkt gegenwärtig mit Kunden für eine umfassende Markteinführung, die voraussichtlich nach der erwarteten regulatorischen Zulassung in den USA im Jahr 2018 stattfinden soll.



Experten glauben, dass Antioxidantien dazu beitragen, die durch freie Radikale verursachten Schäden im Körper zu hemmen und zu verlangsamen. Das Bedürfnis der Verbraucher nach diesen gesundheitlichen Vorteilen resultierte in einem Anstieg von Produkteinführungen mit Antioxidans-Angaben von über 18 % in den letzten fünf Jahren.*



Dieses neue Stevia-Antioxidans wird das Portfolio von PureCircle neben seinen innovativen Geschmacksverstärkern und wohlschmeckenden Süßungsmitteln weiter ausbauen. Das Produkt ermöglicht PureCircle, seine Angebotspalette zu erweitern und Kunden ein breitgefächertes Spektrum von pflanzenbasierten Stevia-Inhaltsstoffen zu bieten.



Anlässlich dieser Bekanntgabe erklärte Faith Son, Vice President für Marketing & Innovation:



"Stevia als Antioxidans wird die Getränke- und Nahrungsmittelunternehmen weiter unterstützen, um ihren Kunden gesundheitlichen Nutzen zu bieten und großartig schmeckende Produkte mit Komponenten bereitzustellen, die man üblicherweise in den sogenannten 'Superfoods' wie Früchte, Gemüse, Nüsse und Getreide findet. Obwohl es bekannt war, dass Stevia-Pflanzen Antioxidantien enthalten, ist die Fähigkeit, diese zu extrahieren, ein entscheidender kommerzieller Fortschritt."



Über PureCircle



- PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche F&E mit voller vertikaler Integration von der Farm bis zu hochwertigen innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert. - Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die die Stevia-Pflanzen anbauen, und mit Nahrungsmittel- und Getränkefirmen, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepte mit einem Süßungsmittel aus Pflanzen verbessern wollen. - PureCircle wird weiterhin eine Führungsrolle in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation übernehmen, ein wachsendes Angebot mit mehreren Sorten von Stevia-Süßstoffen unter Verwendung aller notwendigen und geeigneten Produktionsmethoden bereitstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein. - Das 2002 gegründete Unternehmen PureCircle investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und verfügt aktuell über 72 zugelassene und 200 anhängige Patente, die mit Stevia zusammenhängen. - PureCircle betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seinen Unternehmenssitz in Kuala Lumpur, Malaysia. - Die Aktien von PureCircle sind an der Londoner Börse im Main Market notiert. - Weitere Informationen finden Sie unter www.purecircle.com.



* Daten von Mintel GNPD bereitgestellt



OTS: PureCircle newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80730.rss2



Pressekontakt: Anfragen: Investoren/Analysten Magomet Malsagov CEO E-Mail: malsagov@purecircle.com



Rakesh Sinha CFO E-Mail: rakesh.sinha@purecircle.com



Medien: Carolyn Clark Director of Global Marketing



E-Mail: carolyn.clark@purecircle.com Telefon: 1 (630) 517 0812 Emma Kane (Redleaf) Media Relations E-Mail: media@purecircle.com Telefon: +44 (0)20 7382 4747