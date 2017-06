Helmond, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Mit dieser Akquisition möchte sich Nedschroef in seiner Position als kompetenter Hersteller von Fahrzeugverbindungselementen zu einem Highend-Technikunternehmen weiterentwickeln, das eine Zusammenarbeit mit OEMs anstrebt und an der Entwicklung von Automobilprojekten bereits in der Anfangsphase mitarbeiten möchte.



Koninklijke Nedschroef Holding B.V. (Nedschroef), einer der weltweit größten Hersteller von Verbindungselementen, unterzeichnete einen Vertrag zur Akquisition der CP Tech GmbH, einem führenden Hersteller von Komponenten und Konstruktionsdienstleister. CP Tech mit Sitz in Büren, Deutschland, wurde 2006 gegründet und beschäftigt 175 Experten, die hochentwickelte technische Komplettlösungen für viele der weltweit prestigeträchtigsten Fahrzeughersteller anbieten.



Die moderne Automobilindustrie ist schnelllebig und passt sich an globale Trends und Kundenanforderungen an; hierzu zählen Konnektivität, Nachhaltigkeit und autonomes Fahren. Dies erfordert neue Fahrzeugkonzepte und die Einbindung innovativer Produktfunktionen in der Frühphase des Konstruktions- und Herstellungsprozesses. Als führender Partner für die Mobilität der Zukunft konzentriert sich Nedschroef auf die wachsende Nachfrage nach Sonderverbindungselementen und anderen komplexen Technikkomponenten, die in Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die durch traditionelle Kraftstoffe oder Strom betrieben werden.



"Die Zusammenlegung von Nedschroef und CP Tech versetzt uns in die Lage, unsere Fachkompetenz über Verbindungselemente hinaus zu erweitern und die komplette Funktion von Komponenten zu verstehen, die sich aus mehreren integrierten Teilen zusammensetzen. Das ist sehr wichtig, damit wir unsere Kunden auch weiterhin beliefern und ihnen einen Erstanbietervorteil in der Fahrzeugentwicklung bieten können", kommentiert Dr. Mathias Hüttenrauch, CEO bei Nedschroef.



Thomas Casey, CEO bei CP Tech, erläutert: "Das ist ein wichtiger Meilenstein. Teil des Unternehmens Nedschroef zu werden, ist eine echte Anerkennung. CP Tech wird von den langfristigen Wachstumszielen von Nedschroef, sowie der globalen Präsenz profitieren, und für unsere Mitarbeiter werden sich interessante Möglichkeiten bieten."



Der Abschluss der Transaktion ist abhängig von den erforderlichen Genehmigungen und der Akquisitionfreigabe.



Über Koninklijke Nedschroef Holding B.V.



Nedschroef hat seine Hauptniederlassung in Helmond in den Niederlanden und erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 629 Mio. Euro. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Lieferanten für Verbindungselemente und andere hochentwickelte kaltgeformte Technikkomponenten für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Nedschroef beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter weltweit und verfügt über 25 Standorte.



Über CP Tech GmbH



CP Tech hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit 25 Jahren Erfahrung in der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von extrem robusten Komponenten und Lösungen für die internationale Automobil- und Motorsportbranche.



