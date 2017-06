Die Intesa Sanpaolo blieb hart bei den Forderungen für eine Übernahme der gesunden Teile der kriselnden Volksbanken in Italien. Das scheint sich am Ende ausgezahlt zu haben. Für nur einen Euro übernimmt die Bank aus Mailand die Banca Populare di Vicenza und die Veneto Banca. Und das ist nicht einmal das Beste an dem Deal.

