IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: European Lithium Limited: Der Abschluss der Testarbeiten zur physikalischen Bearbeitung bestätigt Konzentrat in Akku-Qualität im Lithiumprojekt Wolfsberg

European Lithium Limited: Der Abschluss der Testarbeiten zur physikalischen Bearbeitung bestätigt Konzentrat in Akku-Qualität im Lithiumprojekt Wolfsberg

Wichtigste Ergebnisse

- Spodumenkonzentrat in Akku-Qualität mit einem Gehalt von 6,2 % Li2O durch Flotationsgewinnung - Gewinnung von hochwertigem Feldspat und Quarz für die Glas- und Keramikindustrie als Nebenprodukte der Flotation - Nachweis der Umwandelbarkeit in Lithiumhydroxid in technischer Qualität, weitere Testarbeiten für die Produktion von Lithiumhydroxid in Akku-Qualität sind im Gange

European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8) (das Unternehmen) freut sich, nach Abschluss der Testarbeiten zur physikalischen Bearbeitung in dem fortgeschrittenen Lithiumprojekt Wolfsberg (Wolfsberg) in Österreich die Ergebnisse vorzustellen. Die Arbeiten zeigen, dass ein Spodumenkonzentrat mit 6,2 % Li2O produziert und auf einfache Weise in Lithiumcarbonat in Akku-Qualität umgewandelt werden kann. Zudem kann hochwertiges Feldspat- und Quarzkonzentrat mit niedrigem Eisengehalt für die europäische Glas- und Keramikindustrie produziert werden.

Steve Kesler, der CEO, merkte dazu an: Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Wolfsberg-Projekts und zeigt, dass das Projekt das Potenzial hat, bei der integrierten Supply Chain von Lithium für die künftigen Batteriefabriken in Europa eine wichtige Rolle zu spielen. Die Produktion von hochwertigem Feldspat und Quarz für die europäische Glas- und Keramikindustrie als Nebenprodukte bietet ein attraktives Zusatzgeschäft.

Dies ist nur eine Zusammenfassung. Die vollständige Pressemeldung in Englisch finden Sie hier: http://news.iguana2.com/macquaries/ASX/EUR/841020

Dr Steve Kesler Chief Executive Officer European Lithium Limited ENDE Besuchen Sie die Webseite des Unternehmens und erfahren Sie mehr über das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40175 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40175&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0EUR7

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000EUR7

AXC0089 2017-06-26/11:09