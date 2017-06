Linz - Nachdem sich die politische Situation nach der Wahl in Frankreich beruhigt hat, kann die SNB (Schweizer Notenbank) aufatmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zur Stabilisierung des EUR/CHF-Kurses habe sie im heurigen Jahr 50 Mrd. Franken aufwenden müssen. Die Bilanzsumme sei auf CHF 700 Mrd. aufgebläht worden und betrage inzwischen 120% der Wirtschaftsleistung. Da ein Großteil davon auf den Euro entfalle, müsse sich die SNB zwangsweise an der Zinspolitik der EZB (europäische Zentralbank) orientieren. Somit dürfte uns der Schweizer Leitzins von minus 0,75% noch länger begleiten. Eine Aufwertung um 20%, wie 2015 passiert, würde durch Kursverluste das Eigenkapital der SNB auffressen. Aktuell sei der EUR/CHF-Kurs in einer Seitwärtsbewegung, die bei 1,0830 Unterstützungen (durch Interventionen) und bei 1,0900 Widerstände aufweise. (26.06.2017/alc/a/a)

