Dank des neu eingeführten R Motion von ProTee United und Rapsodo kann jetzt jeder Golfliebhaber zu Hause, in der Scheune oder auf dem Dachboden seinen eigenen Golfsimulator aufstellen. Es handelt sich um den neuen R-Motion von ProTee United (https://protee-united.com) und Rapsodo.



"Nachdem die Software auf Ihrem Computer installiert ist, ist das Gerät gekoppelt und die Verbindung wird automatisch hergestellt", sagt Dennis van Drie, Chef von ProTee United. "Montieren Sie daraufhin das Netz, damit die Golfbälle von dem Netz abgefangen werden. Legen Sie einen Teppich oder Gras auf den Boden. Fertig! Jetzt können Sie üben. Schlagen Sie den Ball und sehen Sie, wie der Golfball auf dem Schirm erscheint."



Mit dem neuen R-Motion möchte ProTee United einer viel größeren Gruppe von Menschen die Möglichkeit geben, Golf in der eigenen Wohnung zu spielen. "Noch nie war Indoor-Golf so günstig. "Mit dem R-Motion können sie ihr Hobby mit einem Starpreis von 399 Euro ausüben. Außerdem erfordert das Gerät keine feste Aufstellung. Es ist eine perfekte Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Der R-Motion verfügt über dieselbe professionelle Software wie die teureren Modelle. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Benutzer nur offline spielen können und 15 Bahnen plus einer Übungsfläche zur Verfügung haben statt 130.000 Bahnen. Das neue R-Motion-Modell ist im Online-Shop von ProTee United erhältlich."



ProTee United (https://protee-united.com) ist weltweit einer der größten Zulieferer im Bereich Golfsimulatoren. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet. Mittlerweile werden die Geräte überall auf der Welt verkauft. "Wir liefern Software mit 130.000 Golfbahnen. Die Auswahl ist unendlich: Es gibt sowohl lebensechte Bahnen, als auch Phantasiebahnen. Graphisch immer beeindruckend!" so van Drie. Online-Wettkämpfe werden das ganze Jahr organisiert. Wer mitmacht spielt in einer weltweiten Community gegeneinander und bewegt sich auf den weltberühmten Golfplätzen, die man immer im Fernsehen sieht. Es ist das perfekte Spiel, um Ihre Golffähigkeiten zu verbessern.



Das Produkt: http://rmotiongolf.eu



Produktvorführung: https://www.youtube.com/watch?v=nmObn6ZrZnw



TGC Software-Video: https://www.youtube.com/watch?v=CGMZ1ogDNKg



TGC Vorführung: https://www.youtube.com/c/proteeunitedgolf



Die Online-Community: http://golfsimulatorforum.com



Online-Golfsimulator-Wettkämpfe: http://golfsimulatortours.com



ProTee United: https://www.protee-united.com



Webshop: https://golfsimulatorstore.com



Pressekontakt: D. van Drie Telefonnummer: +31 844 300 440 E-Mail-Adresse: press@protee-united.com