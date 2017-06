Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die sich fortsetzende Erholung der Ölpreise und steigende Kurse im Technologiesektor haben am Montag das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten geprägt. Das sorgte für eine positive Grundstimmung an den Börsen und steigende Kurse auf breiter Front.

Zu den steigenden Ölpreisen nach dem fünften Wochenverlust zuvor in Folge verwiesen Marktteilnehmer auf jüngste Wetterkapriolen mit schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. Einige Anleger berichteten aber auch von Schnäppchenjägern und sowie charttechnischen Kaufargumenten am Ölmarkt. Einige Akteure hätten auch auf eine anziehende Nachfrage aus China gesetzt, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai den vierten Monat in Folge als weltgrößter Erdölaufkäufer überholt hatte. Im Handel wurde spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Das Fass der global gehandelten Sorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 45,95 Dollar.

In China legte der Schanghai-Composite derweil um 0,9 Prozent auf 3.185 Punkte zu - das war der höchste Schlussstand seit zwei Monaten. In Hongkong ging es um 0,7 Prozent nach oben. In Tokio stieg der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 20.153 Zähler, wobei die Umsätze auf das niedrigste Niveau seit rund einem Mont fielen. In Australien zog der S&P/ASX-200 gestützt von einer Stabilisierung der Rohstoffpreise um 0,1 Prozent an. Auf Neuseeland drehte der NZX-50 ins Plus schloss nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch.

In der ganzen Region waren Ölwerte gesucht, in Sydney kletterten Santos um 1,7 und in Tokio Inpex um 1,8 Prozent. Darüber hinaus setzte sich mit Rückenwind aus den USA die Erholung bei Technologiewerten fort. In Seoul stiegen Samsung Electronics um 1,4 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch und hievten dank der hohen Gewichtung den südkoreanischen Leitindex Kospi fast im Alleingang ins Plus und ebenfalls auf ein weiteres Allzeithoch. Auf Taiwan war es ebenfalls die Technologiebranche, die für ein 27-Jahreshoch des Taiex verantwortlich war.

Finanzwerte in China gesucht

In China waren Finanzwerte - anders als in der übrigen Region - die wichtigste Marktstütze. Gerüchte, der Indexbetreiber MSCI könnte in absehbarer Zeit zusätzliche Aktien mittelgroßer Unternehmen aus China in seine Indizes aufnehmen, beflügelten - vor allem die Sektoren Bankenwesen und Finanzwirtschaft. Erst in der Vorwoche hatte MSCI beschlossen, ab dem kommenden Jahr chinesische A-Aktien in seine Schwellenlandindizes aufzunehmen. An anderer Stelle wurden die Kursgewinne in China im Zusammenhang mit Hoffnungen auf Reformen im Vorfeld des Parteitages der Kommunisten gesehen.

Außerhalb Chinas zählten Finanzwerte nicht zu den Gewinnern, nachdem die Renditen am US-Rentenmarkt zuletzt gefallen sind. In Tokio gaben die Titel der Lebensversicherer Dai-ichi und Resona 0,9 bzw. 1,1 Prozent nach. "Anzeichen, dass die Zinsen in Japan weiterhin niedrig bleiben, belasten japanische Finanzwerte", sagte Marktstratege Hisao Matsuura von Nomura. Die japanische Notenbank sieht den besten Weg im Erreichen des 2-prozentigen Inflationsziels in einem Festhalten an der aktuellen Geldpolitik. Trotz der Aussagen der japanischen Notenbank bewegte sich der Yen bis zum Börsenschluss kaum, anschließend gab er zum Dollar nach.

Takata-Pleite verunsichert

Nachdem der strauchelnde Airbag-Hersteller Takata wie bereits erwartet Gläubigerschutz beantragt hatte, wird die Aktie innerhalb eines Monats von der Börse genommen werden. Gehandelt wurden sie am Montag ohnehin nicht, sie waren ausgesetzt. Am Dienstag soll der Handel aber wieder aufgenommen werden. Verschiedene Automobilhersteller rechnen damit, auf Kosten der Rückrufaktionen im Zuge defekter Airbags von Takata sitzen zu bleiben. Toyota Motor sanken um 0,4 Prozent.

Toshiba verloren 3,1 Prozent. Die Börse in Tokio hatte die Aktie des mit Finanzproblemen kämpfenden Elektronikkonzerns von der Hauptsektion in die zweite Sektion mit weniger Selbstverpflichtungen der Unternehmen genommen. Soho China gewannen nach ihrem Dreimonatstief vom Freitag 4,9 Prozent. Gestützt wurde der Wert des Immobilienentwicklers vom Verkauf eines Geschäftsgebäudes.

In Sydney fügten QBE Insurance zu ihren Verlusten der Vorwoche von 10 Prozent weitere 2,2 Prozent hinzu. Die Versicherung hatte vor hohen Schäden in den Entwicklungsländern gewarnt.

Der neuseeländische Pay-TV-Betreiber Sky Network Television verfolgt die geplante Fusion mit der Neuseelandsparte der Vodafone Group nicht weiter. Das Unternehmen teilte weiter mit, dass der Einspruch gegen die Untersagung des Vorhabens durch die neuseeländische Kartellbehörde zurückgezogen werde. Sky Network Television verloren 2 Prozent, hatten aber im Verlauf auch schon über 4 Prozent eingebüßt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.720,20 +0,08% +0,37% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.153,35 +0,10% +5,44% 08:00 Kospi (Seoul) 2.388,66 +0,42% +17,87% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.186,05 +0,89% +2,66% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.858,14 +0,73% +16,72% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.513,96 +1,31% +13,62% 07:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 % YTD EUR/USD 1,1196 -0,0% 1,1196 1,1179 +6,5% EUR/JPY 124,88 +0,3% 124,56 124,39 +1,6% EUR/GBP 0,8782 -0,1% 0,8787 0,8780 +3,0% GBP/USD 1,2749 +0,1% 1,2741 1,2733 +3,3% USD/JPY 111,55 +0,3% 111,26 111,28 -4,6% USD/KRW 1136,03 +0,1% 1134,84 1137,59 -5,9% USD/CNY 6,8377 +0,0% 6,8367 6,8400 -1,6% USD/CNH 6,8469 +0,1% 6,8383 6,8383 -1,8% USD/HKD 7,7998 -0,0% 7,8002 7,7987 +0,6% AUD/USD 0,7579 +0,2% 0,7564 0,7573 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,53 43,01 +1,2% 0,52 -23,5% Brent/ICE 46,09 45,54 +1,2% 0,55 -21,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,09 1.256,90 -1,2% -14,81 +7,9% Silber (Spot) 16,49 16,73 -1,5% -0,24 +3,5% Platin (Spot) 922,85 929,15 -0,7% -6,30 +2,1% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,7% +0,02 +4,9% ===

