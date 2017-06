FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 78 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BERENDSEN TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 62 (57) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PRICE TARGET TO 327 (272) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 299 (235) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5600 (5200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STHREE PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 775 (749) P - LIBERUM RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 290 (245) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES STATPRO GROUP PRICE TARGET TO 206 (190) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS PROVIDENT FINANCIAL TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 2650 (3400) P. - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4,100 (3,950) PENCE - 'BUY'



