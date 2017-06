Zofingen (ots) - Die grösste Schweizer Bio-Messe hat Zofingen am

Wochenende vom 23. bis 25. Juni wiederum in ein einzigartiges

Bio-Paradies verwandelt. Trotz des für Juni ungewöhnlich heissen

Wetters darf auch der 18. Bio Marché als grosser Erfolg gewertet

werden.



Auch die 18. Austragung der Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat

es bewiesen: "Bio" ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Gegen 200

Aussteller und 40'000 Besucher machten das schmucke Städtchen

Zofingen erneut zur "Schweizer Bio-Hauptstadt". Während der Freitag

in der gleissenden Nachmittagssonne messbar weniger besucht war als

in den Vorjahren, strömten gegen Ende des Messewochenendes umso mehr

Besucher in die Altstadt.



Die (Kauf-)Laune indes blieb ungetrübt. Denn die Besucher des Bio

Marché wollen vor allem eins: Bio-Spezialitäten degustieren,

vergleichen, einkaufen und geniessen. Gelegenheit dazu gab es auch

dieses Jahr wieder mehr als genug - bei den Ausstellern aus dem In-

und Ausland gab es viele Tausend Köstlichkeiten zu probieren und

Naturkosmetik, Textilwaren, Baustoffe und Möbel zu entdecken und

bestaunen.



Ein besonderer Anziehungspunkt waren der liebevoll betreute

Streichelzoo auf dem schattigen Chorplatz und der eigens zum Bio

Marché mitten in der Altstadt aufgebaute Biogarten. Die vielen

Strassenmusiker und Gaukler sowie die abendlichen Konzerte bei der

Markthalle liessen mediterrane Ferienstimmung aufkommen.



Die nächste Gelegenheit, ins Bio-Schlaraffenland einzutauchen,

gibt's am 19. Bio Marché vom 22. - 24. Juni 2018.



