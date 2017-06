HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag zur Lieferung von 10 Turbinen in die Türkei erhalten. Die Errichtung des 39-Megawatt-Windparks "Eber" soll im Frühjahr 2018 beginnen, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Nach der Fertigstellung sollen die Turbinen jährlich insgesamt 136 000 Megawattstunden Strom produzieren. In dem Auftrag ist auch ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren enthalten.

Über finanzielle Details machte Nordex keine Angaben. Experten rechnen bei Windkraftanlagen an Land je installiertem Megawatt Leistung mit einem Auftragswert von rund einer Million Euro./kro/she/stb

