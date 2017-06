NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC Capital sieht die Wettbewerbsfähigkeit des Online-Modehändlers Zalando zunehmend bedroht. So könnte sich die vom weltgrößten Online-Händler Amazon jüngst angekündigte Modeplattform "Prime Wardrobe" über die Zeit als Gefahr erweisen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Montag. Aber auch die Konkurrenz durch stationäre Modehändler wie H&M oder Zara sollte zunehmen.

Angesichts dessen erschienen die Markterwartungen und der langfristige Ergebnisausblick von Zalando anspruchsvoll. Seine Gewinnprognosen (Ebit) für den Zeitraum 2017 bis 2019 lägen um bis zu 20 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung - allein zwischen Mitte April und Mitte Juni stiegen die Papiere um rund 20 Prozent bis auf ein Rekordhoch bei 45,48 Euro - stufte Chamberlain die Zalando-Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" ab. Aufgrund des stetig steigenden Kapitaleinsatzes des Unternehmens senkte er zudem das Kursziel von 42 auf 38 (aktueller Kurs: 40,11) Euro.

Mit der Einstufung "Underperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite der Aktien, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt./edh/ag/fbr

Analysierendes Institut RBC Capital.

ISIN DE000ZAL1111

AXC0094 2017-06-26/11:36