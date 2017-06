Wien - In der abgelaufenen Woche wurden mit den Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices für die Eurozone, Deutschland und Frankreich viel beachtete Konjunkturfrühindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Umfragen hätten unisono im Verarbeitenden Gewerbe einen kleinen Anstieg und im Dienstleistungsbereich einen merklichen Rückgang verbucht. Somit reduzierten sich zwar die Gesamtwerte deutlich, die Analysten der RBI sehen darin allerdings keinen Hinweis auf eine bevorstehende Abkühlung der Konjunktur. Zwar sei der Dienstleistungsbereich der weitaus größere Wirtschaftssektor, für den Konjunkturimpuls sei allerdings der zyklische Industriebereich der bessere Gradmesser. In diesem Sinn werten die Analysten der RBI auch das Juni-Ergebnis für den Dienstleistungsbereich als temporären Rücksetzer von einem hohen Niveau aus.

