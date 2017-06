Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat Heike Faulhammer per 1. Juli zur neuen Group Head of Research & Development ernannt. Als Leiterin des Bereichs Forschung und Entwicklung wird sie im globalen Forschungszentrum des Konzerns in der Nähe von Lyon tätig sein, wie das Unternehmen am Montag schreibt. Faulhammer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...