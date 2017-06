Hochdorf (ots) -



13 Millionen Franken hat 4B in den vergangenen 12 Monaten in den

Ausbau und die Modernisierung ihrer Fabrikation für Fenster und

Fassaden investiert. Die Investition ist Teil der auf Wachstum und

Marktführerschaft ausgerichteten Strategie. Darin bekennt sich das

Traditionsunternehmen zum Produktionsstandort Zentralschweiz und zum

Markt Schweiz. In ihrer unter Preis- und Margenerosion leidenden

Branche vermochte sich 4B im Geschäftsjahr 2016 gut zu behaupten.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes stehen die Zeichen für 2017 gut.



Die Fenster- und Fassaden-Branche durchläuft bewegte Zeiten. Einer

robusten Baukonjunktur steht eine anhaltende Preis- und Margenerosion

gegenüber. Dieser Zustand, der letztes Jahr Spuren in den

Erfolgsrechnungen der Marktteilnehmer hinterliess, hält auch 2017 an.

Trotz eines Preiszerfalls von 20 Prozent über die letzten drei Jahre

schloss 4B ihr Geschäftsjahr 2016 im Kontext dieser Marktentwicklung

zufriedenstellend ab. Besonders erfreulich entwickelte sich das

Geschäft in der Romandie, wo 4B erneut ein Rekordergebnis gelang.

Aktuell erfreut sich das Unternehmen einer sehr hohen Auftragslage

und vermag seine Produktionskapazitäten auf gutem Niveau auszulasten.

Grund dafür ist unter anderem auch, dass sich 4B rechtzeitig auf die

schwierige Marktsituation eingestellt und sich eigenständig und aus

einer Position der Stärke heraus strategisch neu ausgerichtet hat.

Die starke Verankerung im Renovationsgeschäft, die vielen

Produktinnovationen und der Ausbau des Servicegeschäfts bieten grosse

Wachstumschancen.



Einheitliche Führung unter der Dachmarke 4B



Die Umsetzung der neuen Strategie soll 4B in den nächsten drei

Jahren zum integrierten Marktführer in der Fenster- und

Fassaden-Branche machen und zu einer signifikanten Erhöhung des

heutigen Umsatzes führen. Seit gut einem Jahr befindet sich die neue

Strategie in Umsetzung und hat schon verschiedene Veränderungen

ausgelöst. So wurden Anfang 2017 die drei bisher eigenständig

geführten Gesellschaften 4B Fenster AG, 4B Fassaden AG und

KRONENBERGER AG zu einer Aktiengesellschaft zusammengeschlossen. Der

Zusammenschluss zur 4B AG vereinfacht die Führung des Unternehmens

unter Leitung von CEO Bernhard Merki und legt die Basis für eine

erfolgreiche Weiterentwicklung unter der Dachmarke 4B. Für Kunden und

Mitarbeitende änderte die Vereinfachung der Firmenstruktur und die

Vereinheitlichung des Marktauftritts grundsätzlich nichts. Die

organisatorische Anpassung verschlankte jedoch die Managementstruktur

und erlaubt es, die vielfältigen Kundenbedürfnisse neu durchgängig

und aus einer Hand zu erfüllen.



Millionen-Investition in den künftigen Erfolg



Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Strategieumsetzung

betrifft den Ausbau und die kontinuierliche und konsequente

Modernisierung der Produktionsanlagen. Am 25. Mai letzten Jahres

erfolgte der Spatenstich für die um 4800 Quadratmeter erweiterte

Produktionshalle zur Fertigung von Fassaden- und Fensterlösungen aus

Holz-Metall. Im Zuge dieses Ausbaus, der bereits Ende 2016 bezogen

werden konnte, wurde schliesslich auch die 25 Jahre alte Malerei

komplett erneuert. Insgesamt investierte 4B 13 Millionen Franken in

den Standort Hochdorf. Das entspricht fast 10% eines Jahresumsatzes

und unterstreicht die starke wirtschaftliche Verfassung des über 120

jährigen Unternehmens.



Produktionshalle als Testgebäude für Hightech-Fenster



Neben der Erweiterung der Produktivität dient die neue

Produktionshalle auch als Testgebäude für die neusten Innovationen im

Bereich Fenster und Fassaden. Mit und an der neuen Halle lassen sich

Innovationen in der praktischen Anwendung testen und gleichzeitig

interessierten Kunden in Realität vorführen. Neben intelligenten

Fensterlüftern, welche die Luftqualität in jedem Raum einzeln

optimieren, sorgen die Fenster der Fertigungshalle auch für konstante

Lichtverhältnisse. Je nach Intensität des Sonnenlichts dunkeln die

Fenster selbständig ab, ohne den Blick nach draussen zu

beeinträchtigen. Schliesslich produzieren die Solarfenster

umweltfreundlichen Strom für die betriebseigene Solartankstelle.



Mit der Inbetriebnahme der neuen Malerei wurde der Ausbau und die

Erweiterung und Modernisierung der Produktionsanlagen kürzlich

abgeschlossen. 4B vermag damit den Ausstoss auf 15'000

Fenstereinheiten pro Monat zu steigern, was einem signifikanten

Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz gleichkommt. Dazu trägt

auch die vollautomatisch gesteuerte Flexibilisierung der Malerei bei.

Arbeitsunterbrüche lassen sich dank der neuen Anlage erheblich

reduzieren, was sich positiv auf die gesamte nach Lean-Methode

ausgerichtete Produktion auswirkt. Die neue Infrastruktur setzt in

der Branche aber nicht nur bezüglich Produktivität neue Massstäbe,

sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. 4B trägt nicht nur mit

ihren hochwertigen und innovativen Produkten zur Schonung von Umwelt

und Klima bei, sondern richtet auch die eigene Produktionsweise

danach aus (siehe Ergänzungstext zur Medienmitteilung).



4B ist gut gewappnet für die laufende Marktbereinigung



Für das laufende Geschäftsjahr zeichnen sich keine wesentlichen

Änderungen der Marktlage ab. In der Schweiz wird weiterhin viel

gebaut. Vor allem der Wohnungsbau zeigt sich auf hohem Niveau stabil.

Die Marktbereinigung ist in vollem Gang und dürfte sich

beschleunigen, sollte die Baukonjunktur nachlassen. CEO Bernhard

Merki ist überzeugt: "4B ist für die Herausforderungen gut gewappnet

und arbeitet mit Hochdruck an diversen strategischen Initiativen, die

das Unternehmen vor allem bezüglich Effizienz weiter voranbringen.

Die traditionell hohe und erfolgreiche Forschungs- und

Entwicklungstätigkeit behalten wir bei, damit wir auch künftig

innovative Marktleistungen hervorbringen. Dabei fokussieren wir

konsequent auf den Schweizer Markt. Das gilt auch für die

Produktionsstandorte in Hochdorf und Emmen. Eine Verlagerung ins

kostengünstigere Ausland steht auch im Zuge der Umsetzung unserer

neuen Strategie nicht zur Debatte."



Über 4B: 4B ist ein führendes, auf Fenster und Fassaden

fokussiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hochdorf (LU) und 11

Niederlassungen in allen Landesteilen. Es bietet seinen Kunden ein

integriertes Angebot an Fenstern und Türen mit einem umfassenden

Service und Dienstleistungen im Bereich von Gebäudehüllen. Das

Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Bachmann und entstand

1896 aus der gleichnamigen Schreinerei. Heute beschäftigt 4B mehr als

600 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund 170 Millionen

Franken pro Jahr. Für weitere Informationen: www.4-b.ch.



Ergänzungstext zur Medienmitteilung vom 26. Juni 2017



Nachhaltigkeit bei 4B auf der ganzen Linie



Die Erweiterung und Modernisierung der Produktionsanlagen von 4B

erfordert eine höhere Heizleistung als bisher. Im Rahmen ihrer

strategischen Investition brachte das Unternehmen deshalb auch die

25-jährige Heizanlage auf den neusten Stand. Dadurch wird

sichergestellt, dass weder Öl noch Gas für den Betrieb der

Produktions- und Bürogebäude zum Einsatz kommen. Die gesamte Prozess-

und Heizenergie wird in der eigenen Anlage erzeugt. Zwei grosse

Holzheizkessel mit einer maximalen Leistung von 900 bzw. 700 kW

erzeugen die benötigte Energie. Statt Öl oder Gas verbrennt 4B dafür

trockene Hackschnitzel und Holzabschnitte aus ihrer

Fensterproduktion.



Ausgeklügeltes Wärmespeichersystem für den Eigenbedarf



Die umweltschonend und klimafreundlich erzeugte Energie für den

Eigenbedarf speichert 4B in drei grossen Wasserspeichern mit einem

Fassungsvermögen von je 125'000 Litern. Die gespeicherte Wärme kann

je nach Bedarf in die verschiedenen Heizkreisläufe eingespeist

werden. Dank dem neuen Wärmespeichersystem können die beiden

Heizkessel bei tieferen und vor allem eher gleichbleibenden

Temperaturen betrieben werden. Ineffiziente Spitzenlasten der Kessel,

die zudem deren Lebensdauer verkürzen und den Wirkungsgrad der

Feinstaubfilter negativ beeinflussen, können so auch bei tiefen

Aussentemperaturen vermieden werden. Das Hochfahren der Kessel auf

Höchstleistung, gerade am Wochenanfang, wird zukünftig entfallen.



CO2-neutral und Reduktion von Feinstaub



Holz ist ein nachwachsender, natürlicher Rohstoff und CO2-neutral.

Das bedeutet, dass beim Wachstum eines Baumes gleich viel CO2

aufgenommen und als Sauerstoff wieder an die Atomsphäre abgegeben

wird, wie später beim Verbrennungsprozess des Holzes entsteht. Die

CO2-Bilanz von Holz ist somit ausgeglichen. Die grösste

Herausforderung bei grossen Holzfeuerungsanlagen bleibt aber der

Feinstaubanteil im Rauchgas. Um die gesetzlichen Vorgaben zu

erfüllen, werden die anfallenden Rauchgase mit einem grossen

elektrostatischen Partikelfilter für Biomassenfeuerungen gereinigt,

bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Die regelmässige

Rauchgasmessung durch eine spezialisierte Firma garantiert die

Einhaltung der Grenzwerte aus der Luftreinhalte-Verordnung.



