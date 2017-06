Paris - Die Stabilisierung der Ölpreise hat Europas Börsen am Montag Kursgewinne beschert. Rückenwind komme auch von den freundlichen asiatischen Aktienmärkten, schrieben die Analysten von Accendo Markets. David Madden von CMC Markets UK verwies zudem auf die mit Staatsmilliarden finanzierte Lösung für zwei italienische Krisenbanken, die positiv aufgenommen worden sei. Das rekordhohe deutsche Ifo-Geschäftsklima sorgte ebenfalls für gute Stimmung.

Am späten Vormittag stand der EuroStoxx 50 0,87 Prozent im Plus bei 3574,64 Punkten. Die vergangene Woche hatte sich der Eurozonen-Leitindex unterm Strich kaum von der Stelle bewegt und damit an seine richtungslose Tendenz der vorherigen Wochen angeknüpft. Für den französischen CAC-40-Index ging es am Montag um 0,98 Prozent auf 5317,96 Zähler hoch und der britische FTSE 100 gewann 0,56 Prozent auf 7465,55 Punkte.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...