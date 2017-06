FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank hat die bestehenden Regeln zur Überwachung der europäischen Staatshaushalte scharf kritisiert. Die Regeln und deren Auslegung seien wiederholt verändert worden, mittlerweile seien sie kaum noch nachvollziehbar, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Zudem habe die zunehmende Bedeutung der EU-Kommission zu einer immer flexibleren Auslegung der Regeln geführt. "Dabei scheinen die Regeln an die Finanzpolitik der einzelnen Länder angepasst zu werden und nicht umgekehrt."

Als Verbesserung schlägt die Bundesbank zum einen vor, die Einhaltung der Regeln nachdrücklicher einzufordern, etwa über eine deutliche Einschränkung der Ausnahmetatbestände. Zum anderen plädiert die Bundesbank dafür, die Haushaltsüberwachung von der EU-Kommission auf eine darauf spezialisierte und unabhängige Institution zu übertragen. Möglich sei etwa eine Übertragung an den Euro-Schutzschirm "ESM" (Europäischer Stabilitätsmechanismus). Darüber hinaus schlägt die Bundesbank zahlreiche weitere Reformen vor, etwa ein Insolvenzverfahren für Staaten./bgf/tos/stb

