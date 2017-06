Koblenz (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, denn am 1. Juli 2017 öffnet das Bundeswehr-zentralkrankenhaus (BwZKrhs) Koblenz seine Pforten. Unter dem Motto "Medizin zum Anfassen - Medizin zum Mitmachen" haben Patienten und Besucher an diesem Tag die Möglichkeit sich über das große Leistungsangebot des "Lazaretts" zu informieren. An vielen verschiedenen Stellen im Innen- und Außenbereich werden die Besucher unterhalten, können sich einen Eindruck zu den einzelnen Fachgebieten machen oder sich zu militärischen (Sanitäts-)Themen informieren. Auch ADAC, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst werden sich an diesem Tag auf dem Gelände des Bundeswehrkrankenhauses Koblenz präsentieren.



Für Kurzweil unter den kleinen Gästen ist ebenfalls bestens gesorgt. Angefangen vom Spielmobil über das Torwandschießen bis hin zum Zauberer wird den "Kleinen" hier einiges geboten. Darüber hinaus werden in der Kinderpuppenklinik kranke Puppen oder Teddybären behandelt.



Aufgrund der ungünstigen Parksituation rund um das Krankenhaus wird auf die Park-möglichkeiten in der Koblenzer Falckenstein-Kaserne hingewiesen. Von dort aus werden barrierefreie Pendelbusse im 15 bis 20 Minuten Rhythmus zum Krankenhaus und zurück verkehren.



Hinweise für die Presse:



Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.



Termin:



1. Juli 2017, 10:00 bis 18:00 Uhr



Ort:



Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Rübenacher Straße 170, 56072 Koblenz



Programm:



10:00 Uhr: Offizielle Eröffnung durch den Chefarzt BwZKrhs Koblenz, Generalarzt (Dr. Jürgen Brandenstein) 11:00 Uhr: Eintreffen und Begrüßung der Ministerpräsidentin RLP, Malu Dreyer, in Begleitung Innenministers Roger Lewentz sowie des Staatssekretärs David Langner 14:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst 18:00 Uhr: Ende der Veranstaltung



Anmeldung:



Mit beiliegendem Anmeldeformular bis 28. Juni 2017, 10:00 Uhr. Telefax: 0261/ 281 - 2002 oder E-Mail: Stefanieheydenreich@Bundeswehr.org



OTS: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122038.rss2



Pressekontakt: Kontakt: Oberleutnant Stefanie Heydenreich Telefon: 0261/281 - 2030