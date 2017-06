CSU-Chef Seehofer lehnt Diesel-Fahrverbote ab und will die Abgasbelastung stattdessen mit Nachrüstungen senken. Bei einem Spitzentreffen mit den Chefs von BMW & Co. fordert er Klarheit von den Autobauern.

In der Diskussion um die Abgasbelastung von Städten erwartet Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer von den Autobauern im Freistaat klare Aussagen zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen. Bei einem Spitzentreffen mit den Chefs von BMW sowie den Volkswagen-Töchtern Audi und MAN am Mittwoch werde es auch um Geldfragen gehen, kündigte Seehofer am Montag in München an. Dabei wolle er "verbindlich hören und vielleicht auch vereinbaren", was hier zu welchen ...

