Zum Wochenauftakt herrscht am deutschen Aktienmarkt - passend zum Wetter - eitel Sonnenschein. Gegen Mittag liegt der DAX rund 100 Zähler oder 0,7 Prozent im Plus. Die gute Stimmung schwappt aus den Top-Etagen der deutschen Unternehmen über. So ist der Ifo-Index überraschend auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...