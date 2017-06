Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal 2017 in etwa so stark wie im Winterhalbjahr 2016/2017 gewesen ist. Grund ist ihrer Einschätzung nach vor allem die gute Industriekonjunktur, die aus dem In- und Ausland Impulse erhält. Auch für den Bau erwartet die Bundesbank eine steigende Produktion.

"Die deutsche Wirtschaft dürfte im Frühjahr 2017 den kräftigen Expansionskurs aus dem Winterhalbjahr fortsetzen", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Juni. Im vierten Quartal 2016 war das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent gestiegen und im ersten Quartal 2017 um 0,6 Prozent.

Getragen wird das Wachstum laut Bundesbank derzeit vor allem von der lebhaften Industriekonjunktur, die nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland wichtige Impulse erhalte. "Dies äußert sich auch in der sehr optimistischen Beurteilung der Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe, die laut Ifo-Institut im Mai auf den höchsten Wert seit Mitte 2011 geklettert ist, sowie in den verbesserten Geschäfts- und Exporterwartungen", analysiert die Bundesbank.

Auch die Aktivität im Bauhauptgewerbe dürfte - vor dem Hintergrund des außerordentlich kräftigen Auftragseingangs im Winterhalbjahr 2016/2017 sowie der anhaltend ausgezeichneten Stimmung in der Branche - weiter steigen.

Schließlich dürften auch die Geschäfte der Dienstleister noch besser laufen. "Hierfür spricht die anhaltende Zunahme der Beschäftigung", so die Bundesbank. Die sehr vorteilhafte Arbeitsmarktlage stütze die Konsumentenstimmung und sei eine wesentliche Grundlage dafür, dass der private Verbrauch seine Rolle als wichtiger Eckpfeiler des Aufschwungs beibehält.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.