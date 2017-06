Köln (ots) -



Die HRS Group ist eines der innovationsführenden Unternehmen des deutschen Mittelstands. Das Unternehmen aus Köln wurde mit dem TOP 100-Siegel geehrt. Dabei überzeugte HRS im Auswahlverfahren besonders in den Kategorien "Innovationserfolg" und "Außenorientierung / Open Innovation".



Die HRS Group hat sich durch den konsequenten Einsatz digitaler Technologien einen Namen gemacht. Als erster Anbieter überhaupt startete das Unternehmen 1995 eine Online-Plattform für Hotelbuchungen. Eine weitere richtungsweisende Innovation gelang im Jahr 2009, als HRS wiederum als erstes Unternehmen seinen Kunden eine Hotelbuchungs-App präsentieren konnte, die inzwischen auf mehr als 23 Millionen Endgeräten installiert ist. Um diese treibende Position beizubehalten, gründete das Unternehmen einen eigenen "Innovation-Hub" in Berlin. Abseits des Tagesgeschäfts tüftelt ein Team aus kreativen Köpfen an neuen Produktideen. Außerdem knüpfen die E-Commerce'ler von hier aus Kontakte in die Start-up Szene.



So gelingt es bis heute Standards zu setzen: Täglich buchen tausende Privat- und Geschäftsreisende ihre Übernachtungen über die Portale von HRS. Dabei können sie unter dem Siegel Smarthotel den gesamten Prozess von der Buchung über den Check-in bis hin zur Bezahlung bequem über ihr Handy abwickeln. Für Firmenkunden hält HRS zudem Services bereit, die die Geschäftsreise vereinfachen - wie ein speziell entwickeltes Online-Tool für Veranstaltungs- und Gruppenbuchungen. Automatisierte Prozesse kommen auch bei der strategischen Ratenverhandlung, beim Raten-Audit oder beim Reisekostenmanagement zum Einsatz, denn HRS optimiert den gesamten Prozess rund um die geschäftliche Übernachtung.



"Wir sehen bei HRS jede Form von Fortschritt und Veränderung als Chance. Denn wir sind überzeugt, dass in einer sich rasch verändernden Umwelt diejenigen Vorteile haben, die schnell und beherzt entscheiden." erklärt der Geschäftsführer Tobias Ragge seinen Innovationsgeist. Der Erfolg gibt dem Top-Innovator recht: Das 1972 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile 1.500 Mitarbeiter an 27 Standorten weltweit.



Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge. Die wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Intrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und Gastforscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar.



Pressekontakt: Norina Isabell Rittner Public Relations Manager Tel. +49 221 2077 5112 E-Mail presse@HRS.de