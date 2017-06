-------------------------------------------------------------- Anmeldung http://ots.de/6hxXf --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Am 29ten Juni 2017 wird der 'The Economist Events' Innovation Summit' zum ersten Mal in Berlin stattfinden. Dieses Event, nun in seinem 7. Jahr, soll die Möglichkeit eröffnen, Journalisten mit Geschäftsführern, Unternehmern und Denkern zusammenbringen. Diese werden versuchen, die Chancen und Herausforderungen des heutigen, zunehmend technisierten Marktes zu erforschen und Strategien zu finden, wie die digitale Transformation erfolgreich gelingen kann. Eine Auswahl der Sprecher auf diesem Event:



- Olivier Grémillon, managing director, EMEA, Airbnb - Matt Evans, vice-president digital transformation, Airbus - Ralf Schneider, group chief information officer, Allianz - Paul Misener, vice-president, global innovation policy and communications, Amazon.com - Gillian Tans, chief executive officer, Booking.com - Jonah Peretti, founder and chief executive officer, BuzzFeed - Simon Longhurst, vice-president, digitisation, EMAR and APJ, Cisco - Gerd Leonhard, futurist and humanist, www.futuristgerd.com - Tom Standage, deputy editor, The Economist - Florian Seiche, president, HMD Global - The Home of Nokia Phones - Haile Owusu, chief data scientist, Mashable - Kacy Harding, head of data analytics, connected digital products and propositions, Philips - Alexander Kudlich, group managing director and board member, Rocket Internet - Julien Codorniou, vice-president, Workplace by Facebook - Kristin Russell, global president, Arrow Electronics - Kaustav Bhattacharya, executive technology director, R/GA



Journalisten sind wärmstens eingeladen, den Innovation Summit zu besuchen. Er bietet einzigartige Möglichkeiten Sprecher von hohem Rang zu interviewen, welche für ihre Expertise in den Bereichen Unternehmensführung, Innovation, Start-Ups, und neuen Technologietrends bekannt sind.



Speziell eingerichtete Presseräume und Arbeitsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, Pressematerial und Unterstützung bei der Vereinbarung von Interviews oder bei der Kontaktaufnahme mit den Presseteams der Sprecher zu erhalten. Die Registrierung ist notwendig, um am Innovation Summit 2017 teilzunehmen.



Veranstaltungsort: KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a, Berlin.



Der Innovation Summit wird unterstützt von: Silber Sponsor: Arrow Electronics Bronze Sponsor: Workplace by Facebook Gast Sponsor: R/GA Offizielle event PR Agentur: mc Group



Für weitere Informationen kann das event media team kontaktiert werden:



j.martinez@mcgroup.com; Tel: +49-(0)30-65 000-330.