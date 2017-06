Frankfurt am Main - Der Goldkurs profitiert derzeit davon, dass der so genannte Reflation-Trade in den Vereinigten Staaten (USA) nachlässt, so Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck."Mit einer Regierung, die ihre Politik nur schwer umsetzen kann und von Kontroversen geplagt ist, sinkt die Markteuphorie", sage Foster. In den Monaten nach der Wahl habe der Markt auf einen gleichzeitigen Anstieg von US-Aktien, US-Schatzpapieren und des US-Dollar gesetzt. Doch mittlerweile seien die Nominal- und Realzinsen sowie der US-Dollar-Kurs gesunken. Gold hingegen habe sich nach den Abverkäufen, die infolge der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten erfolgt seien, wieder erholt.

