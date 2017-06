Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Mai ihre Gewinnserie ausgebaut und weitere Kurszuwächse erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Portfolio A (ISIN LU1073949668/ WKN A11478).Der MSCI World Index habe sich in lokaler Währung um 1,2 Prozent verbessert. Gleichzeitig hätten auch die globalen Rentenmärkte in Summe eine leicht positive Entwicklung verzeichnet. Im Gegensatz hierzu habe die Anlageklasse Rohstoffe insgesamt moderate Kursverluste verbucht. Während Edelmetalle auf der Stelle getreten seien, hätten Energierohstoffe und Industriemetalle unter Druck gestanden.

