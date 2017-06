Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt zu Beginn der letzten Handelswoche des ersten Halbjahres deutlich zu. Der Leitindex SMI markierte am Montag im Vormittagshandel ein neues Jahreshoch bei 9'149 Punkten. Das ist der höchste Stand seit August 2015. Ausschlaggebend ist das SMI-Schwergewicht Nestlé. Die Valoren des Lebensmittelkonzerns gewinnen nach dem Einstieg des aktivistischen amerikanischen Investors Daniel Loeb hinzu und steigen auf Allzeithoch.

Auftrieb kommt auch von Seiten der Konjunktur. So stieg in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima auf einen Rekordwert. Hierzulande wies die Leistungsbilanz im ersten Quartal einen deutlichen Überschuss aus. Auch die Staatsrettung für zwei italienische Regionalbanken wird positiv aufgefasst. Das nehme etwas Druck von den Sorgen um die Stabilität des Finanzsektors in dem südeuropäischen Land, heisst es im Handel. Am Nachmittag folgen noch die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA und Daten zum Immobilienmarkt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.55 Uhr um 1,12% höher auf 9'134,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,71% auf 1'431,48 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,96% auf 10'374,65 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus und acht Minus.

Nestlé (+3,8%, 85,20 CHF) notieren nach dem Einstieg des ...

