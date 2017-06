Eine leichte Erholung der Ölpreise dürfte am Montag für einen positiven Start in den Handel an der Wall Street sorgen. Nachdem die Preise für Brent und WTI zuletzt die fünfte Woche in Folge mit Abschlägen beendet hatten, kommt es aktuell zu einer leichten Gegenbewegung. Händler verweisen auf jüngste Wetterkapriolen mit schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. Anleger berichten aber auch von Schnäppchenjägern sowie charttechnischen Kaufargumenten am Ölmarkt. Einige Akteure setzen auch auf eine anziehende Nachfrage aus China, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdölaufkäufer überholt hat. Im Handel wird spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Die Preise für Brent und WTI legen um jeweils 0,7 Prozent zu.

Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen etwas festeren Start am Kassamarkt hin. Im Fokus der Investoren dürften neue US-Daten stehen, nachdem es hier zuletzt überwiegend Enttäuschungen gegeben hatte. So werden der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den Mai und der Chicago Fed National Activity Index, ebenfalls für den Mai, veröffentlicht. Sollten die Daten weiterhin schwach ausfallen, könnten sich die Zweifel am Zinserhöhungskurs der US-Notenbank verstärken.

Bei den Einzelwerten dürfte die Blackberry-Aktie weiter unter Druck stehen. Nach dem Absturz um gut 12 Prozent im regulären Geschäft am Freitag in Folge enttäuschender Geschäftszahlen war es für Blackberry nach der Schlussglocke um weitere 1,0 Prozent nach unten gegangen. Vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv. Nach einer Rally über 46,7 Prozent gewinnen Portola vor dem Start weitere 1,7 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte eine wichtige Medikamentenzulassung erhalten.

June 26, 2017 06:15 ET (10:15 GMT)

