Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Milliarde Arztkontakte in 102.000 Praxen gibt es in Deutschland jährlich - zum heutigen Start der "Woche der ambulanten Versorgung" präsentiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ihre neue Infografik "Leistungskennzahlen der ambulanten Versorgung in Deutschland". Diese gibt auf einen Blick Antworten auf Fragen wie: Wie viele niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten gibt es hier eigentlich? Wie lange hat deren Ausbildung gedauert?



165.000 niedergelassene Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten sowie 250.000 medizinische Fachangestellte arbeiten in den 102.000 deutschen Arztpraxen und versorgen pro Jahr 553 Millionen Behandlungsfälle. Die Niedergelassenen haben in der Regel eine zwölfjährige Ausbildung durchlaufen und lernen auch im Berufsalltag immer weiter: mindestens 35,7 Stunden pro Jahr müssen sie sich fortbilden. Pro Patient kostet die ambulante Versorgung in der Praxis 475 Euro im Jahr - die stationäre Krankenhausversorgung hingegen kostet pro Patient 4.239 Euro jährlich.



In der "Woche der ambulanten Versorgung" präsentieren die Kassenärztlichen Vereinigungen von heute bis zum 30. Juni einige ihrer erfolgreichen Projekte, mit denen Patienten vor Ort betreut, der ärztliche Nachwuchs gefördert und regionale Versorgungsstrukturen zusammengebracht werden. Die KBV veranstaltet am 27. und 28. Juni den Sicherstellungskongress im dbb Forum in Berlin. Dort gibt es unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Darüber hinaus präsentieren sich rund 30 Projekte aus unterschiedlichen Regionen, die dazu beitragen, dass die ambulante Versorgung auch trotz der demografischen Entwicklung sichergestellt ist und sich weiterentwickelt.



Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV):



Die KBV vertritt die politischen Interessen der rund 165.000 an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die ambulante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweise zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts. Mehr Informationen im Internet unter: www.kbv.de.



Aktuelle Informationen der KBV erhalten Sie auch in unserem wöchentlichen Newsletter PraxisNachrichten unter www.kbv.de/praxisnachrichten sowie über die App KBV2GO! unter www.kbv.de/kbv2go. Beide Angebote sind kostenlos.



OTS: kbv Kassenärztliche Bundesvereinigung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/34021 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_34021.rss2



Pressekontakt: Dr. Roland Stahl, Tel.: 030 4005-2201 Tanja Hinzmann, Tel.: 030 4005-2240