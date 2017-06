Unterföhring (ots) -



Trends, Fashion, Beauty, Stil: Janin Ullmann macht ab Mittwoch, 28. Juni 2017, um 22:05 Uhr mit "red.Style" Frauen glücklich - und sie kommt nicht alleine! Ihr Style-Team, bestehend aus Deutschlands angesagtesten Bloggern, Lifestyle-Experten und Netz-Stars unterstützt sie bei ihrer Mission Style auf sixx. Moderatorin Janin Ullmann: "So kurz vor der ersten Sendung steigt die Vorfreude, aber meinen Fashion-Liebling für den Sommer habe ich schon gefunden: Am schönsten finde ich Frauen, die mit sich im Reinen sind, Stärke zeigen und dabei die richtige Portion Selbstironie beweisen - und das geht am einfachsten mit einem meiner absoluten It-Pieces 2017: Einem Statement-Shirt." Die Reisebloggerin Miss Everywhere ist mit 360.000 Instagram-Follower eine der Größten im Netz. Jetzt nimmt sie die Zuschauerinnen bei "red.Style" mit zu den Travel-Hotspots rund um den Globus. Sie kennt die schönsten Orte abseits der Touristenpfade und zeigt, wie Sehnsuchtsziele wie Santorini oder das promiverwöhnte St. Lucia in der Karibik auch ins kleine Budget passen. Model und Fashionista Anna Angelina Wolfers entdeckt die frischesten Street-Styles der Stars und macht mit Zuschauerinnen den Kleiderschrank-Check: Was kann in den Container, was wird mit wenigen kreativen Kniffen wieder trendy? Wie sind extravagante Promi-Outfits auch im Alltag tragbar? Beauty-Expertin Eva Weidel, Fitness-Queen Sinah Diepold und Ernährungs-Guru Achim Sam komplettieren das Team - geballte Style-Power eben. Und dazu gibt es noch die besten Tipps rund um Liebe und Dating von Sex-Expertin Paula Lambert. Das neue Magazin "red.Style" zeigt immer mittwochs um 22:05 Uhr auf sixx eine Stunde lang die aktuellsten Fashion-Trends, die schönsten Beauty-Hacks und schafft Zeit für Style.



Mit dem neuen Magazin "red.Style", das von RedSeven Entertainment im Auftrag von sixx produziert wird, baut ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH die erfolgreiche ProSieben-Marke "red." weiter aus.



"red.Style - wemakeyouhappy" ab Mittwoch, 28. Juni 2017, um 22:05 Uhr neu auf sixx.



